Критическое значение имеет не только артиллерийская зона воздействия, как таковая, но и тактическая обрезка железнодорожных и дорожных путей.

На Бердянском направлении продолжаются активные бои в районе Приютного, ВСУ ликвидирует оставшийся выступ и продолжает «срезать» необходимые участки. Однако, сколько еще времени на это понадобится нашим войскам, говорить рано. Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал о ситуации на фронте за последние сутки.

«Я бы никого никуда не гнал. Но там нет шансов удержать этот выступ, поэтому вопрос его ликвидации – это просто вопрос ближайшего времени и соответственно фронт выровняется. Тогда от приютного мы сможем основные усилия сосредоточить уже в основном направлении продвижения наших войск далее.

Что касается Токмака, как только произойдет его освобождение, это очень сильно повлияет на ситуацию на всём фронте в Запорожской области. Потому что с освобождением Токмака решится вопрос логистики для группировки войск, расположенных в районе Васильевки и до Энергодара. В этом углу все зависнет в воздухе, ожидаются очень серьезные бои» - поделился эксперт.

Также он подметил, критическое значение имеет не только артиллерийская зона воздействия до Токмака, как таковая, но и тактическая обрезка железнодорожных и дорожных путей через Токмак и его окрестности. Это даст возможность охватить оккупированные районы, которые находятся к северо-западу от Токмака, и включить их в оперативное окружение.

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