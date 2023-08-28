Действия оккупантов скорее свидетельствуют о недостатке резервов у российской стороны, а не о временных ограничениях.

Вопреки возможности продвижения ВСУ к Васильевке, российское командование принимает решение о перемещении своих войск из данной области и перебрасывает их к Новопрокоповке. Очевидно, что такой шаг предпринят с целью предотвратить продвижение украинских сил. Военный эксперт Олег Жданов раскрыл детали.

"Продвижение украинских войск не произошло внезапно. Две последних месяца ведутся интенсивные бои за Работино.

Российские командиры хорошо осознавали нарастающую угрозу и могли бы использовать это время для активирования резервов и их переброски в этот район. Но они этого не сделали. Из этого можно сделать вывод, что у российской стороны просто нет значительных резервов" - делится эксперт.

Действия оккупантов скорее свидетельствуют о недостатке резервов у российской стороны, а не о временных ограничениях, которые могли бы повлиять на переброску резервов.

По его словам, продвижение украинских вооруженных сил в контрнаступлении продолжается, и это происходит с оптимальной скоростью, учитывая сложные обстоятельства.

Однако наиболее важно – это движение в правильном направлении. Время, когда украинские защитники будут освобождать наши земли на десятки километров каждый день, еще наступит.

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