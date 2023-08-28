Победитель реалити-шоу «Холостячка», стендап-комик, ведущий и экс-сценарист Квартала 95 Александр Эллерт не смог сдержать эмоций после очередной порции обвинений в свой адрес.

Сегодня победитель шоу «Холостячка» и бывший избранник актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт находится в США.

Ранее Эллерт утверждал, что страну он покинул "через границу, со штампом в паспорте".

Причину выезда Эллерт назвал уклончиво - "личной, официальной плюс/минус". Эллерт также признавался, что не сотрудничает с "Кварталом-95" с 2020 года.

В США Александр Эллерт открыл бизнес по продаже спичек премиум сегмента, сделанных вручную из "уникального дерева" из Перу. В свою очередь Ксения Мишина, которая остается в Украине, просит больше никогда не ассоциировать себя с именем бывшего.

На днях Александр Эллерт поделился своими впечатлениями от концерта-празднования Дня Независимости Украины в Лос-Анджелесе:

«Если сравнить с прошлым годом, то становится немного досадно… Когда людей меньше, автоматически и помощи тоже. Это ведь не встреча выпускников, на такие мероприятия нужно приходить...».

Очередное появление Эллерта в соцсетях спровоцировало в его адрес лчередную порцию критики:

«Как же убого выглядите, сцикопехота во главе с ямой, потапом и прочей компанией сцыкунов»,

«Зато живой, йопта»,

«А почему вы не проводите такие мероприятия в Украине мы бы с удовольствием пришли , отвлеклись от тревог, ракет , и задонатили , или вам наша публика не интересна ? Вы решили любить родину из далека, так надежней и крепче ? Кто будет поддерживать ребят концертами на фронте, людей переселенцев. Что было бы со страной если бы все мужики оказались как Яма и вы? Я думаю вам не пришлось бы разговаривать на украинском и собирать денежки в Америке . Приезжайте мы с удовольствием посетим ваши мероприятия , если конечно вам не страшно?»,

«В Украине же ракеты, шахеды, повестку вручить могут»,

«Пишет человек, уехавший «в тур за дронами» по официальному разрешению на выезд во время военного положения, и остался там, грустно ему…».

Реагируя на критику, Эллерт заверил, что никогда ничего не нарушал и перешел на грубость:

«… Я никогда ничего не нарушал. Поэтому ваш гадкий комментарий о дронах, засуньте себе в дупку».

Некоторые комментаторы посоветовали Эллерту не обращать внимания на критику и блокировать недругов.

Последние новости в Украине:

Эллерт из "Холостячки" насмешил лайфхаком для жизни в Америке.

"Холостячка" Мишина показала медицину для "элиты" и взбесила украинцев.

"Холостячка" Мишина попыталась скопировать образ Барби и попала в конфуз.