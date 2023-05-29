Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Александр Эллерт показал видео со своего выступления со стендапом и нарвался на критику из-за русского языка.

Похоже, живя в Америке Александр Эллерт нашел площадку, где может выступать со стендапом. Однако, там ему это приходится делать на русском языке. Собственно, и в видео он выступает на русском, за что его захейтили украинцы в комментариях. правда, есть и те, кто встал на защиту Эллерта, ссылаясь на то, что он родом из русскоговорящего региона Украины.

"Только у меня такой вопрос: почему на русском?".

"Пишут, без мата давай! Бывает один мат – вместо тысячи слов".

"Оставьте уже тему языка в покое! Сколько уже срачей друг с другом! Объединяются они".

"Почему на оккупированном языке! Ты какая-то мр*зь. Первое – уехал, а второе – дальше говоришь на том языке, который убивает нас!".

"Почему на языке врага?".

"Господи, и ты туда же, на языке оккупанта, противно".

"Талантливый человек – талантлив во всем. Браво! Круто!".

"Эллерт, ты крутой, но давай без мата. Во-первых, это не красит нашу Украину, а во-вторых, мат – это язык оккупантов".

"Снова языком убийц".

"Для каких ушей это предназначено? Московских?".

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