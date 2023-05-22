Відомий комік Олександр Еллерт поділився милим фото та кумедним лайфхаком для життя в США.

Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Олександр Еллерт показав миле фото з прогулянки та розповів, що знайшов "роботу мрії".

Як видно, на новій фотографії Олександра Еллерта зображено на прогулянці на тлі красивого хмарочоса. Перед камерою він з'явився у білій футболці з незвичайним малюнком, а в руці тримає склянку кави. При цьому Олександр Еллерт виглядає дуже впевнено та зосереджено.

А ось у підписі до публікації Олександр Еллерт поділився забавним лайфхаком, який відкрив для себе в Америці: "Я знайшов роботу мрії. Starbucks. 18$ година. Безкоштовна кава та підписка Spotify на рік. Через годину звільнився, допиваю сьомий лате. Profit? Profit. Схема".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали жартівливо коментувати нову публікацію коміка:

"Є люди яким хочеться сказати: ти найкращий. Саня, ви справді один із найкращих. Гарного вечора".

"Головне, щоб вона (робота) приносила задоволення".

"Ще б ютуб-підписку".

"Чудова ідея".

"Все буде добре!".

"Де нові випуски?".

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