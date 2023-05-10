Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина зізналася, чому її минуле було травмуючим.

Ксенія Мішина, відома актриса із серіалу "Кріпосної", вирішила поділитися своїми переживаннями про свої стосунки з чоловіком, від якого вона народила свого сина. Зазвичай вона рідко говорить про свого колишнього партнера, але вона не приховує, що він завдав їй шкоди.

У своїх історіях у Instagram «Холостячка» Мішина зізналася, що вона та її колишній партнер зустрічалися протягом 1,5 року. Вони вже планували весілля, коли Мішина завагітніла. В архівних фотографіях актриса показала себе під час вагітності та згадала все, що відбувалося.

За словами «Холостячки» Ксенії Мішиної, раптом усе змінилося. Чоловік почав погано ставитись до неї. Мішина вважає, що це сталося через її вагітність, оскільки колишній зізнавався, що злякався.

"Відносини просто почали занурюватися в прірву. Це був важкий випадок психологічного насильства, який співпав із токсикозом протягом чотирьох місяців", - розповіла Ксенія Мішина.

На той час вона була залежною від свого чоловіка, і це її пригнічувало. Коли відносини досягли критичної точки, вона вирішила втекти від нього.

Коли «Холостячка» Мішина народила сина, його батько просто "зник". Актриса розповіла, що тоді вона почала працювати багато, бо колишній не надавав їй жодної допомоги. Вона навіть жартує, що досі чекає посилку з коляскою та ванною, які, нібито, він відправив їй поштою. Мишина вдячна своїй матері, яка підтримувала її у ті важкі часи.

Ксенія Мішина не раз згадувала про свого колишнього партнера, від якого вона народила сина, але вона вважає за краще не розголошувати його ім'я.

Згадуючи про минуле "Холостячка" Мішина також зізналася, вона завжди мріяла про вступ до театрального вишу, але через фінансові труднощі батьки наполягли, щоб вона не надходила туди.

Ксенія Мішина розповіла, що поринула у шкідливі звички, відчувала депресію та постійно брала участь у вечірках, доки не зіткнулася з панічними атаками. Ксенія вважає, що все це пов'язано з нереалізованим бажанням вступити до театрального вишу.

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