До начала осенний распутицы у ВСУ будут существенные продвижения на южном фронте.

Об этом в эфире Politeka on-line рассказал украинский военный эксперт Арти Грин.

«Стратегия, которую сейчас выполняет украинская армия — это выматывание противника перед динамичной фазой, чтобы эта динамичная фаза имела меньше негативных последствий для нашей армии то есть меньше потерь необходимо как можно больше измотать российскую армию», - рассказывает эксперт.

По его словам, украинские войска, несмотря на то что атакуют, используют меньше боеприпасов чем войска оккупантов, которые находятся в обороне. И если темп поставок снарядов сохранится то ВСУ сможет еще долго проводить атакующие действия.

«Мы можем протянуть еще долго в этом режиме. Войска не изматываются в атакующих действиях. Попеременно участвует скажем так группы пехоты величиной до роты при поддержке танков и другой бронетехники», - рассказывает эксперт.

По его словам, ВСУ происходит регулярная ротациия войск, чего не скажешь об оккупантах, которые задействовали уже все оперативные резервы.

«Такие боевые действия приводят к тому, что противник вынужден постоянно стягивать на линию боевого соприкосновения больше и больше войск. Вытягивая все резервы. И на сегодняшний день их он уже все вытянул. У него не осталось резервов оперативного скажем так характера, то есть не введенных в бой. В лучшем случае они уже стоят во втором эшелоне. Уже сильно прогнулся первый ешелон», - рассказывает Арти Грин.

По его словам, единственные резервы которые остались у войск рф находятся на других участках фронта. Но чтобы их переместить на юг потребуется несколько недель.

«Это достаточно длинное плечо и не быстрая история. То есть они могут не успеть, когда там загорится, поэтому я глубоко уверен, что до начала осенний распутицы у нас будут существенные географические подвижки на фронте и я думаю, что мы и до Азовского моря доберемся. Это моя версия. По крайней мере логика идет к этому», - подытожил эксперт.

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