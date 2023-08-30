Информацию о том, сколько воздушных целей было уничтожено, в частности, опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет Politeka.net.

Всего, по словам Залужного, было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей. А именно – 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей. Благодарю защитников неба за боевую работу!», - подчеркнул Валерий Залужный.

атака дронами и ракетами

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Добавим, на данный момент известно, что в результате атаки в Киеве погибли два человека – охранники предприятия 26 и 36 лет.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

«Двое раненых госпитализированы», - сообщали в КМВА.

В Сети уже появились кадры с места смертельного пожара, вспыхнувшего в результате удара.

пожар в Киеве после ракетной атаки

ракетная атака на Киев

"По данным следствия, 30 августа 2023 года около 5:20 вооруженные силы России, нарушая законы и обычаи войны, совершили вооруженное нападение с применением ракетного вооружения на объекты гражданской инфраструктуры в Киеве...", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Последствия ужасной атаки также фиксируют полицейские Киевской области.

пожар после атаки

Киевская область, последствия атаки

Повреждены частные дома, уничтожены авто.

Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

"Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений", - сообщали в полиции Киевской области.

Последние новости Украины:

Погибли совсем молодыми – выяснились трагические последствия новой ракетной атаки.

Также сообщалось об атаке на российский аэропорт - самолеты вспыхнули как бумажные.

Также напомним, что в Киеве после атаки вспыхнули пожары.