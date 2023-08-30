Информацию о том, сколько воздушных целей было уничтожено, в частности, опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет Politeka.net.

Всего, по словам Залужного, было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей. А именно – 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей. Благодарю защитников неба за боевую работу!», - подчеркнул Валерий Залужный.

Добавим, на данный момент известно, что в результате атаки в Киеве погибли два человека – охранники предприятия 26 и 36 лет.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

«Двое раненых госпитализированы», - сообщали в КМВА.

В Сети уже появились кадры с места смертельного пожара, вспыхнувшего в результате удара.

"По данным следствия, 30 августа 2023 года около 5:20 вооруженные силы России, нарушая законы и обычаи войны, совершили вооруженное нападение с применением ракетного вооружения на объекты гражданской инфраструктуры в Киеве...", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Последствия ужасной атаки также фиксируют полицейские Киевской области.

Повреждены частные дома, уничтожены авто.

Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

"Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений", - сообщали в полиции Киевской области.

Последние новости Украины:

Погибли совсем молодыми – выяснились трагические последствия новой ракетной атаки.

Также сообщалось об атаке на российский аэропорт - самолеты вспыхнули как бумажные.

Также напомним, что в Киеве после атаки вспыхнули пожары.