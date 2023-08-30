Военный эксперт объяснил, как и зачем ВСУ удерживают противника на Бахмутском направлении.

Сейчас на фронте продолжается очередная фаза так называемой общей Бахмутской операции. ВСУ удерживают российские оккупационные войска на этом направлении, чтобы их не перебросили на другое.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, нам нет смысла заходить сейчас в Бахмут, но и мы создали невыносимые условия пребывания противника в этом месте.

"Для нас критически важны ведущие наступательные действия, ну откровенно, ограниченного характера, не допустить отхода противника и передислокации подразделений противника на другие направления. То есть, задача наших ребят, которые сейчас введут отчаянные бои в районе Клещеевки, Андреевки, в районе Берховки, обстреливают Бахмут, не допустить отвода русских войск с этой локацией и нанести максимальное поражение противнику в этом районе", - говорит Сергей Грабский.

Эксперт отмечает, что, конечно, для нас освобождение нашей земли есть важной задачей, однако, более главной задачей при этом остается максимальное уничтожение боевого потенциала противника.

"Чтобы они не могли их использовать в других местах, и мы с этой задачей справляемся. Нужно понимать, что мы не всегда будем видеть какие-то там прорывные действия, но задача такова и не стоит. Наша задача с сохранением своих войск нанести максимальный вред противнику, потому и бои носят такой характер", - подытожил Сергей Грабский.

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