В ночь на 30 августа в семи российских областях было жарко и шумно от взрывов, но не от сигналов воздушной тревоги. Как оказалось, сирены там не включают специально, чтобы скрыть от населения РФ масштабы того, что происходит на самом деле.

Об этом в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт напомнил о видео с пылающего аэропорта в Пскове, которое автор сопроводил очень символичной фразой: "Добро пожаловать в 24 февраля". Похоже, к некоторым россиянам начинает доходить, что война теперь не только на территории Украины. При этом сигналов о воздушной опасности там нет, и это делается умышлено.

По словам Рейтеровича, сигналы тревоги в российских городах местные власти не включают, чтобы скрыть масштабы происходящего и тех угроз для россиян, которые есть на самом деле.

"На самом деле это очень невыгодно делать, поскольку, если они начнут использовать их на практике, то скрыть масштабы того, что происходит, будет очень сложно. А они скрыть это пытаются. Я убежден, что мы не услышим и не увидим, например, по федеральным СМИ очень много информации об этих ночных событиях, или она будет подаваться там крайне дозированно. Ну, в плане таком, что все атаки отражены, пострадавших и разрушений там нет, или произошли определенные хлопки, как они сегодня написали", - говорит политолог.

Как говорит Рейтерович, здесь ключевой момент в другом – как уже на самом деле российское общество на такие заявления будет реагировать.

"Потому что даже: "Добро пожаловать в 24 февраля" – это уже реакция, это очень показательная реакция на самом деле. И я думаю, что если на уровне федеральном они будут все-таки подавать именно так информацию, то на местном уровне, ну как минимум пабликах в тех областях, это будут обсуждать очень серьезно. И вряд ли положительно именно там для власти на местах. Гнев, который возникает время от времени у россиян, он направлен в большей степени на местное руководство. Они пока не ищут первопричины всего этого, а это именно 24 февраля в России", - говорит политолог.

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