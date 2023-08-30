Командование оккупантов понимает, что если их силы «лопнут» хотя бы на одном из участков под Бахмутом, это отразится на всей группировке, действующей на этом направлении.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, южнее Бахмута враг пытается организовать рубеж обороны по линии железной дороги на участке между Бахмутом и Курдюмовкой и продолжает свои попытки контратаковать по отдельным направлениям.

Смысл этих действий оккупантов, отмечает аналитик, заключается в попытке создать себе условия для удержания под своим контролем автомобильной дороги Бахмут – Горловка, она же — Т-05-13.

«В частности, действуя вдоль дороги Бахмут-Клещиевка, а также восточнее этого н.п., противник задействовал подразделения 102-го мотострелкового полка для серии контратак на юго-западном направлении в полосе обороны 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Кроме того, именно 83-я одшбр противника, удерживая позиции по линии железной дороги южнее этого участка, также, время от времени, пытается оттеснить передовые подразделения ВСУ с юго-западной части с.Клещиевка», - рассказал Машовец о происходящем на этом участке фронта.

Эксперт констатировал, что на данный момент противнику удалось лишь приостановить продвижение ВСУ по направлению Клещиевка - Зайцево.

Южнее подразделения оккупантов пытаются удержать позиции по рубежу Андреевка - Курдюмвка.

«Но делают это настолько удачно, что пару суток назад передовые подразделения ВСУ вышли к окраине с.Андреевка с северо-западной стороны, закрепились там и, по сути, принудили передовые подразделения противника полностью отойти за железную дорогу», - сообщил Машовец.

Аналитик поясняет, что удержание россиянами района с.Курдюмовка в смысле дальнейшего развития ситуации южнее Бахмута, носит не меньшее значение, чем события в районе села Клещиевка.

«Очевидно, что в случае освобождения ВСУ этого района, более или менее "внятная" рокадная коммуникация между районом Бахмут и Горловка, мягко говоря, будет "несколько нарушена". В таком случае маневр силами и средствами противника вдоль фронта в полосе его ГВ "Юг" будет осложнен», - объясняет Машовец, добавляя, то материально-техническое обеспечение войск противника, которая сейчас ведет боевые действия в районе Бахмута и севернее него, осуществляется преимущественно через Попасную.

Если украинским защитникам удастся занять выше указанный район, то по сути, это "изолирует" с юга направление Клещиевка - Зайцево, или Клещиевка - Опытное, и таким образом "развяжет руки" тем украинским подразделениям, которые сейчас ведут боевые действия в районе Клещиевки, - прогнозирует Машовец ход событий.

Именно поэтому оккупанты упорно «цепляются» за Курдюмовку и Зеленополье.

«Андреевка, сейчас, по сути, в так называемой "серой" зоне, ВСУ подошли к ней, как с северо-западного, так и юго-западного направлений. Если их передовым подразделениям удастся пересечь железную дорогу на этом участке, то у противника возникнут сложности не только в районе с.Клещиевка, но и южнее. Причем, по своему значению, это будет куда как неприятнее», - уверен Машовец.

По словам эксперта, сейчас оккупанты решают сложную для себя дилемму - бросить все "под Клещиевку" или сконцентрироваться на содержании района Курдюмовки, включая Андреевку и рубеж Отрадовка - Николаевка Вторая.

«Командование противника не может не понимать того, что если "лопнет" хотя бы на одном из этих участков - это тоже отразится на всей Бахмутской группировке», - заключил Машовец.

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