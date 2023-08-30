По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, южнее Бахмута враг пытается организовать рубеж обороны по линии железной дороги на участке между Бахмутом и Курдюмовкой и продолжает свои попытки контратаковать по отдельным направлениям.
Смысл этих действий оккупантов, отмечает аналитик, заключается в попытке создать себе условия для удержания под своим контролем автомобильной дороги Бахмут – Горловка, она же — Т-05-13.
«В частности, действуя вдоль дороги Бахмут-Клещиевка, а также восточнее этого н.п., противник задействовал подразделения 102-го мотострелкового полка для серии контратак на юго-западном направлении в полосе обороны 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады
Кроме того, именно 83-я одшбр противника, удерживая позиции по линии железной дороги южнее этого участка, также, время от времени, пытается оттеснить передовые подразделения ВСУ с юго-западной части с.Клещиевка», - рассказал Машовец о происходящем на этом участке фронта.
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Эксперт констатировал, что на данный момент противнику удалось лишь приостановить продвижение ВСУ по направлению Клещиевка - Зайцево.
Южнее подразделения оккупантов пытаются удержать позиции по рубежу Андреевка - Курдюмвка.
«Но делают это настолько удачно, что пару суток назад передовые подразделения ВСУ вышли к окраине с.Андреевка с северо-западной стороны, закрепились там и, по сути, принудили передовые подразделения противника полностью отойти за железную дорогу», - сообщил Машовец.
Аналитик поясняет, что удержание россиянами района с.Курдюмовка в смысле дальнейшего развития ситуации южнее Бахмута, носит не меньшее значение, чем события в районе села Клещиевка.
«Очевидно, что в случае освобождения ВСУ этого района, более или менее "внятная" рокадная коммуникация между районом Бахмут и Горловка, мягко говоря, будет "несколько нарушена". В таком случае маневр силами и средствами противника вдоль фронта в полосе его ГВ "Юг" будет осложнен», - объясняет Машовец, добавляя, то материально-техническое обеспечение войск противника, которая сейчас ведет боевые действия в районе Бахмута и севернее него, осуществляется преимущественно через Попасную.
Если украинским защитникам удастся занять выше указанный район, то по сути, это "изолирует" с юга направление Клещиевка - Зайцево, или Клещиевка - Опытное, и таким образом "развяжет руки" тем украинским подразделениям, которые сейчас ведут боевые действия в районе Клещиевки, - прогнозирует Машовец ход событий.
Именно поэтому оккупанты упорно «цепляются» за Курдюмовку и Зеленополье.
«Андреевка, сейчас, по сути, в так называемой "серой" зоне, ВСУ подошли к ней, как с северо-западного, так и юго-западного направлений. Если их передовым подразделениям удастся пересечь железную дорогу на этом участке, то у противника возникнут сложности не только в районе с.Клещиевка, но и южнее. Причем, по своему значению, это будет куда как неприятнее», - уверен Машовец.
По словам эксперта, сейчас оккупанты решают сложную для себя дилемму - бросить все "под Клещиевку" или сконцентрироваться на содержании района Курдюмовки, включая Андреевку и рубеж Отрадовка - Николаевка Вторая.
«Командование противника не может не понимать того, что если "лопнет" хотя бы на одном из этих участков - это тоже отразится на всей Бахмутской группировке», - заключил Машовец.
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