Вооруженные силы Украины прорвались самую сложную линию российской обороны на юге, и теперь смогут продвигаться быстрее. Такое мнение выразил один из командиров, воюющих в Роботино. Однако, там есть неприкрытые фланги, которые могут замедлить продвижение ВСУ.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, быстрое продвижение по определенным дорогам или по направлениям невозможно, если не укреплены фланги.

"А у нас на в районе Роботино сейчас как раз нужно работать над укреплением флангов и расширением плацдармов. Потому что в этот узкий по большому счету проход зайти то могут, допустим, дополнительные силы, но без расширения плацдармов, без укрепления флангов, они далеко не пройдут. Их сомнут фланговыми ударами российские войска. Поэтому, я думаю, сейчас в районе Роботино, в районе Токмачки, то есть южнее и юго-восточнее от Орехово, будут проводиться определенные тактические мероприятия, как раз по расширению этого плацдарма", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, ВСУ действительно зашли на несколько российских линий обороны, и вдоль них будут сейчас продвигаться.

"Будут расширять, согласно задач, которые будут стоять, согласно замысла главкома. И продолжатся наступательные действия, согласно на тех планов, которые были утверждены. Это может быть в сторону Токмака, это может быть движение в сторону восточнее Токмака, на пересечение железной дороги", - говорит эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Горела даже земля: растет количество жертв новых атак россиян по Украине.

Как сообщала Politeka, Токмак не имеет стратегического значения: украинцам назвали более важное направление.

Также Politeka писала, что Залужный сказал, сколько ракет и "Шахедов" россияне запустили ночью по Украине: удалось ли сбить все.