Военный эксперт объяснил действия оккупантов на фронте в районе Роботино и рассказал о преимуществах ВСУ на этом участке фронта.

Вооруженные силы Украины продвигаются от Работино, на Новопокровку и Череватое, тем временем потери российской армии на этом направлении очень существенные. Оккупанты вынуждены экстренно перебрасывать подкрепление из других мест, при этом они действуют очень сумбурно. У ВСУ на этом направлении явное преимущество.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, именно в этой точке, в районе Орехово, в районе Роботино у россиян постоянно будет недостаток боеприпасов, так как это самое дальнее плечо поставок обеспечения из всех, сейчас участвующих в боевых действиях участков.

"А еще и потому, что у насесть оперативный контроль над их цепочками поставок. У нас работают и крылатые ракеты, ближе уже к Токмаку подбираются наши "Хаймарсы", то есть ракеты РСЗО. И у них действительно есть недостаток в районе Роботино, потому они подтягивают именно в Роботино достаточное количество самолетов. Увеличилось количество вылетов, причем туда подтянуты ну более-менее профессиональные летчики", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, на этом направлении у ВСУ есть явное преимущество, у нас есть ракетные комплексы, развернутые работает. Кроме того, сейчас в достаточном количестве есть артиллерия, там хватает боеприпасов.

"То есть, у нас сейчас есть определенные запасы боеприпасов, и мы неплохо начали работать в Работино. И в том числе, работать кассетными боеприпасами, именно эти удары кассетниками в последнее время наносят самый большой вред россиянам и добавили нам скорости продвижения. Потому такое оптимистичное видение в этом районе дальнейших наступательных действий. Там везде практически положительная динамика, по всем направлениям, которые определены главкомом", - подытожил Свитан.

Последние новости Украины:

Напомним, Горела даже земля: растет количество жертв новых атак россиян по Украине.

Как сообщала Politeka, Токмак не имеет стратегического значения: украинцам назвали более важное направление.

Также Politeka писала, что Залужный сказал, сколько ракет и "Шахедов" россияне запустили ночью по Украине: удалось ли сбить все.