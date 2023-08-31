В ночь на 30 августа в шести российских областях было жарко из-за атаки украинских дронов-камикадзе. Больше всего досталось аэродрому в российском Пскове, на котором беспилотники уничтожили два самолета Ил-76, еще четыре самолета получили повреждения.

Как рассказал украинский авиа-эксперт Валерий Романенко, вопреки слухам и догадкам, это были не так называемые картонные БпЛА, а уникальные украинские дроны "Бобры".

По словам эксперта, картонные дроны в большей степени предназначены для "раздражения" российских систем противовоздушной обороны. Оккупанты запускают по дешевым картонным БпЛА дорогостоящие ракеты. А вот на Псков – за 700 км от украинской границы – летели другие беспилотники – так называемые "Бобры".

"Там есть целая серия: работали UJ-22, работали "Бобры". Я думаю, что это эти дроны. Украина сейчас разрабатывает целую серию дальнобойных дронов, которые довольно успешно проходят линию противовоздушной обороны и линию РЭБ вдоль границы и вдоль линии фронта. Так что те, которые атаковали Псков, – это далеко не картонные беспилотники", - говорит Валерий Романенко.

Как отмечает авиационный эксперт, "Бобры", как правило, летят на малой высоте, и они созданы из материалов, которые очень слабо отражают сигнал радиолокатора. Также их особенностью является то, что они не оставляют за собой тепловой след. Таким образом эти дроны крайне сложно засечь, разве что визуально. Поэтому они практически неуязвимы перед российскими ПВО и РЭБ.

"Некоторые, конечно, сбиваются. Объявляется о том, что дроны сбиваются. Но в любом случае стоимость этого дрона – копейки по сравнению со стоимостью зенитной ракеты. И, как правило, зенитные ракеты по цели выпускаются в паре. Тогда вероятность сбития увеличивается до 90 процентов", - говорит Валерий Романенко.

По материалам Новое время.

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