Недавно в СМИ появилась информация о применении нашими Силами обороны так называемых картонных дронов. Как оказалось, это беспилотники австралийского производства, правда, в Украине их модернизировали под ударные цели.

Как рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, главное преимущество этих дронов в том, что они дешевые, а на фронте, например, их может легко собрать и запрограммировать едва ли не любой солдат, при этом не используя какие-то специальные инструменты.

По словам Романенко, беспилотники поставляется в Украину в виде пакетов размером 76х51х5 сантиметров. А это значит, что обычный транспортный самолет может перевозить тысячи таких пакетов, то есть речь идет о массовых поставках. В Украине эти БпЛА модернизировали таким образом, чтобы они могли переносить взрывчатку к вражеским целям, хотя они также могут доставлять на передовую другие предметы, типа медицинских грузов.

"Этот дрон доставляет необходимые материалы передовому подразделению – боеприпасы, медицину. Либо можно подвесить боеприпас, и тогда он будет использован как ударный дрон, дрон-камикадзе. Оператор постоянно осуществляет обзор пространства под ним и, если видит цель, четко наводит этот беспилотник на цель", - рассказал Валерий Романенко.

По материалам Новое время.

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