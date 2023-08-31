Война может закончится быстро и в один момент, как и началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончится внезапно. Таким образом он подал сигнал противнику, что у нас есть четкий план, как это сделать.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, такой вариант развития событий вполне возможный, а вот раскрывать наш замысел противнику не стоит.

"Все может закончиться быстро и в один момент. А как? Ну так зачем это анализировать и давать противнику готовый сценарий наших действий. Чиновник сделал правильно и очень корректно, он дал четкий сигнал противнику, что план есть, и что никто не собирается сдаваться. А как это будет реализовываться, так кто в здравом уме откроет эти карты", - горит Петр Черник.

При этом, военный эксперт убежден, что если Российская Федерация не распадется на десятки маленьких государств, и если у нее не заберут ядерное оружие, то стоит ожидать повторения российско-украинской войны через 5-10-20-30-40-50 лет. И не важно, кто будет на "троне" в это время.

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