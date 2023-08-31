Российские телеграмм-каналы сообщают о том, что у них там все сыпется, и что у ВСУ появляется окно для прорыва на Токмак. Хотя, как объяснил военный эксперт Роман Свитан, не там пока посыпалось, хотя проблем у оккупационных войск хватает и ВСУ успешно этим пользуются.

Об этом Роман Свитан рассказал в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, у россиян на Токмакском направлении довольно серьезные системы укреплении были открыты, но в то же время, у них сейчас недостаток живой силы и техники на этом направлении.

"Они пытаются немножко сумбурно забрасывать туда подразделения, снимая их чуть ли не с Луганского направления, Херсонского направления. А так фронтом руководит десантник сейчас, то в основном подтягиваются именно десантные подразделения с Херсонского фронта и Донецко-Луганского фронта. Но управление, конечно, до сих пор не отлажено у россиян, от этого страдает эта ветвь боевых действий. То есть, они сейчас пытаются собрать воедино в одну армию, в одно армейского формирование управление всеми частями Запорожского, Херсонского и Крымского направления", - говорит Роман Свитан.

И пока оккупантам это не удается, потому они пытается залатать те дырки, которые у них постоянно намечаются на этом направлении. И ВСУ этим успешно пользуются.

"Пытаются залатать переброской сил, причем свежих сил у них уже нет, им приходится снимать часть особенно с Луганского и Донецкого направления, снимать части, которые уже вступили в бой, то есть уже обтрепанные. По идее, они должны были бы уходить на доукомплектование, но их получается, что с одной горячей точки перебрасывают в другую, потому они несут большие потери. И как раз вот именно этим мы пользуемся – недостатком управления, недостатком слаженности, и некоторых моментов с поставками боеприпасов", - говорит эксперт.

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