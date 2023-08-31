Так, только на Донбассе за минувшие сутки россия убила троих гражданских.

Еще 11 человек получили ранения, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Донбасса.

Российские захватчики атаковали с применением авиационной управляемой бомбы "Гром-Е1", ракетных комплексов "Искандер-М", ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерии, танков.

Под огнем находились 15 населенных пунктов Донбасса. В результате атак повреждено более 40 жилых домов, из них 10 многоквартирных, детсад, ангар, хозяйственные постройки, складские помещения, гараж, автомобили.

«Авиаудар бомбой «Гром-Е1» россияне нанесли по Курахову. Ранены 7 гражданских лиц, повреждены 10 многоквартирных и 2 частных дома. Две ракеты "Искандер-М" враг направил на Селидово. Попал за пределы города.

Семь ракет С-300 попали в фермерское предприятие в селе Богатырь. Погибли два мирных жителя. Разрушения получили 11 частных домов, помещения фермы и склады», - перечисляют страшные последствия атак в полиции.

Кроме того, артиллерийские обстрелы по Часовому Яру унесли жизни гражданского человека, еще два человека травмированы. Были повреждены три дома.

«Заветное Новогродовской общины армия РФ обстреляла из «Ураганов» - ранила двух людей, повредила дом, хозяйственное сооружение и автомобиль», - рассказали в полиции.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты четырьмя ракетами атаковали село Мирное Славянской общины. Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

Как сообщал ранее мэр города Вадим Лях, в результате атаки погиб охранник предприятия.

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