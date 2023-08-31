Удары почти ежедневны и будут продолжаться. Эта ситуация для нас уже не нова. Отличие заключается в том, что интенсивность атак по городам может варьироваться – то одна атака может быть менее сильной, то другая более крупной. Об этом заявил на своем канале в Youtube военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Важно быть готовыми к тому, что рф будет атаковать Украину до последнего дня войны. Даже если у рф останется всего одна ракета, они всё равно воспользуются ей против нас. Однако у них, если прилеты в их сторону, ситуация другая.

Каждый взрыв, даже маленький, без жертв, прилет по какому-либо символу или объекту их гордости, становится очередной капелькой в чашу терпения и страха элит в Москве" - делится эксперт.

Он подметил, с каждым месяцем разница между запасами ракет и возможностями российского военно-промышленного комплекса уменьшается, поэтому ракетных ударов по Украине будет становиться меньше.

"Мы движемся от первой линии фронта и в принципе дальше уже будет продвижение по второй линии обороны врага. Здесь нет кого брать в осаду, после прорыва первой линии, количество войск резко сократилось. Там теперь ситуация, не сказать сложная, скорее близкая к нервной" - ранее высказался эксперт о ситуации на фронте.

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Также сообщалось, что растет количество погибших после новых российских атак.