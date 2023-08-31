По факту авиакатастрофы в Донецкой области начато производство.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Согласно сообщению, при процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

«По данным следствия, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены», - сообщили в прокуратуре.

Шесть военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.

В свою очередь в ГБР подчеркнули, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражение вертолетов врагом.

"ГБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет всестороннее и объективное досудебное расследование по установлению причин трагедии... Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев", - заверили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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