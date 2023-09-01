Этот момент будет иметь стратегическое обоснование, так как российская сторона уже сталкивается с значительными трудностями в организации логистики.

На тот момент мы сумеем гораздо более ясно определить передовую линию. При условии наличия необходимых ресурсов, в ноябре у нас будет шанс достичь Азовского побережья и начать наступление в Крым. Детальнее об этом сообщил Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"Этот момент будет иметь стратегическое обоснование, так как российская сторона уже сталкивается с значительными трудностями в организации логистики через Крымский мост", – поделился Жданов.

По его мнению, факт восстановления паромной переправы свидетельствует о невозможности Крымскому мосту эффективно обеспечивать доставку необходимых объемов грузов для нужд российских военных.

"Более того, если провести активные удары по Крымскому мосту с применением дальнобойных ракет и установить контроль над крупными десантными кораблями, выполняющими перевозку военной техники, Крым может превратиться в узкое место и западню для российских сил" - заключил эксперт.

По его словам, оккупанты начали бросать войска вдоль линии фронта. Мы выделяем сейчас Токмак, потому что в направлении туда наши войска как раз и прорвались. При этом на Васильевском участке фронта мы можем возобновить наступательные действия.

Последние новости Украины:

Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.

Украинцам сообщили об изменениях на фронте в районе Бахмута.

Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась