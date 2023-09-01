Пока ВСУ не могут зайти в населенный пункт, потому что российские захватчики, используя господствующие высоты, блокирует это движение.

О ситуации на Бердянском направлении в своем телеграм-канале рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, подразделения противника, которые сейчас обороняются в районе с.Заветное Желание, очевидно, готовятся к отражению украинских атак со стороны с.Старомайорское, а также пытаются удержать батальонный район обороны на противоположном берегу р.Мокрые Ялы на дороге, которая ведет с Урожайного на Старомлыновку.

«Очевидно, что в ближайшее время ключевым фактором удержания противником этого рубежа, который прикрывает с.Старомлиновка с северо-запада (я имею в виду Приютное - Заветное Желание), станут бои собственно за Приютное, к которому несколько недель назад вышли передовые подразделения ВСУ с севера и запада», - предполагает Машовец.

Военный аналитик отметил, что пока украинские защитники не могут зайти в Приютное, потому что оккупанты используют господствующие высоты и блокируют это движение.

«Но, безусловно, есть нюанс. ВСУ могут сами, блокировав село, обойти его с севера и двинуться в направлении с.Володино, что само по себе сделает удержание этого села для противника - лишенным смысла. В первую очередь, в отношении прикрытия с запада его района обороны в с.Заветное Желание и с.Старомлиновка», - говорит Машовец.

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