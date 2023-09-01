В долгосрочной перспективе, ВСУ будут готовиться к переходу на операционный уровень, включая участки обеспечения.

После успешной операции по освобождению Работино, украинские вооруженные силы (ВСУ) продвинулись на юг и направились в сторону Новопрокоповки.

В этом районе располагается следующая линия инженерных сооружений, хотя уже менее плотная. В то же время, украинские бойцы активно двигаются восточнее, в сторону Полог. Детальнее об этом рассказал полковник запаса ВСУ и опытный военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью.

"В определенных секторах позиций, российские вооруженные силы начали отступать, пытаясь замкнуть прорыв, однако украинским войскам удается глубоко нарушить линию обороны противника. Это уже не просто моментальное вторжение, а формирование обширного плацдарма" - заключил эксперт, рассказывая о попытке оккупантов загнать ВСУ в ловушку, останавливая наш прорыв.

Он добавил, в долгосрочной перспективе, ВСУ будут готовиться к переходу на операционный уровень, включая участки обеспечения и основные резервы противника.

Также по словам эксперта, для нас российские комплексы "Искандер" также представляют угрозу, так как могут использовать как крылатые, так и баллистические ракеты.

"Сейчас нужно понимать, что баллистическое вооружение - это самая сложная цель для системы ПВО. Достоверность ее сбития довольно низкая. Благо, что Patriot показал себя так хорошо и мы можем сбивать" - поделился эксперт.

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