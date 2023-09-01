Как сообщают российские СМИ и паблики, в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер».
Во Внуково задержаны 16 рейсов и 6 отменены, в Домодедово — отменены 14 рейсов и 19 задержаны.
План "Ковер", напомним, вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.
По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, ПВО возле Люберцов сбила БПЛА, который двигался в сторону областного центра. Пострадавших якобы нет, а экстренные службы уже работают на месте падения обломков.
Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что город Курчатов, в котором расположена Курская АЭС, был атакован двумя украинскими БПЛА.
"Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", - добавил российский чиновник.
«Война пришла в Россию. Слава ВСУ!»,
«Просто грозовой фронт. Нелетная погода…»,
«Вы развязали войну и теперь она на вашей территории»,
«Тревожные чемоданчики собирайте!», - комментируют в Сети переполох в российских аэропортах.
Добавим, БпЛА стали главным технологическим достижением Украины.
Как сообщало издание The New York Times, в стране разрабатывают около 5-6 моделей беспилотников с дальностью полета более 1000 километров.
«Мы являемся свидетелями совершенно нового типа войны, может быть, даже новой теории войны с использованием беспилотников.
Недорогой дрон может поразить очень дорогой объект.
То, что мы видим сейчас - первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России», - заявил в интервью бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, уточнив, что официально подтвердить информацию о том, что по РФ летают именно украинские дроны, не может.
Также в Сети появились новые спутниковые снимки Псковского аэродрома после атаки беспилотников.
Ущерб ориентировочно составляет около 200 миллионов долларов.
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Также сообщалось, что спасатели разбирают завалы после нового страшного удара.
Кроме того, Politeka.net писала о подлом задуме оккупантов в Токмаке.