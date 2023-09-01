Новый день в России начинается с паники.

Как сообщают российские СМИ и паблики, в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер».

Во Внуково задержаны 16 рейсов и 6 отменены, в Домодедово — отменены 14 рейсов и 19 задержаны.

План "Ковер", напомним, вводится в случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, ПВО возле Люберцов сбила БПЛА, который двигался в сторону областного центра. Пострадавших якобы нет, а экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что город Курчатов, в котором расположена Курская АЭС, был атакован двумя украинскими БПЛА.

"Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", - добавил российский чиновник.

«Война пришла в Россию. Слава ВСУ!»,

«Просто грозовой фронт. Нелетная погода…»,

«Вы развязали войну и теперь она на вашей территории»,

«Тревожные чемоданчики собирайте!», - комментируют в Сети переполох в российских аэропортах.

Добавим, БпЛА стали главным технологическим достижением Украины.

Как сообщало издание The New York Times, в стране разрабатывают около 5-6 моделей беспилотников с дальностью полета более 1000 километров.

«Мы являемся свидетелями совершенно нового типа войны, может быть, даже новой теории войны с использованием беспилотников.

Недорогой дрон может поразить очень дорогой объект.

То, что мы видим сейчас - первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России», - заявил в интервью бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, уточнив, что официально подтвердить информацию о том, что по РФ летают именно украинские дроны, не может.

Также в Сети появились новые спутниковые снимки Псковского аэродрома после атаки беспилотников.

Ущерб ориентировочно составляет около 200 миллионов долларов.

Последние новости Украины:

Таинственная авиакатастрофа вертолетов на Донетчине - раскрыто количество жертв.

Также сообщалось, что спасатели разбирают завалы после нового страшного удара.

Кроме того, Politeka.net писала о подлом задуме оккупантов в Токмаке.