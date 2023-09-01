Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в воздушных силах ВС Украины.

Защитники украинского неба зафиксировали пуски двух ракет из акватории Черного моря (Феодосийский район).

Одну ракету удалось уничтожить.

Вторая ракета попала в одно из частных предприятий в Винницкой области.

«Повреждено имущество, частные автомобили, раненым оказывается помощь», - рассказали в Воздушных силах.

Калибр – это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Публике ракеты семейства Калибр были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в Московской области РФ.

Ракеты разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок.

По состоянию на начало войны в России было почти 7 тыс. ракет средней и ближней дальности действия (до 5,5 тыс. км). Из них почти половина – невысокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов «Точка-У».

По данным главнокомандующего украинскими войсками, генерала Валерия Залужного, только за первые дни вторжения РФ выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по украинским городам и селам.

Последние новости Украины:

Таинственная авиакатастрофа вертолетов в Донецкой области - раскрыто количество жертв.

Также сообщалось, что спасатели разбирают завалы после нового ужасного удара.

Кроме того, Politeka.net писала о подлом замысле оккупантов в Токмаке.