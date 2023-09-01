В августе украинские защитники побили на поле боя рекорд, от которого российские захватчики вряд ли оправятся.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в августе установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии – 691!

«Сложно было превзойти результативность отстрела за июнь и июль, но всё же - да.

Это в свою очередь сохраняет средний показатель потерь, превышающий возможности ВПК их компенсировать.

Так же в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению российского автотранспорта – 685», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

Военный эксперт отметил, что больше было сожжено только в марте 2022, когда логистические колонны РОВ уничтожались в режиме нон-стоп - 865.

Коваленко также предположил, что осенью акцент сместится на ББМ и танки.

Добавим, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, на утро 1 сентября потери россиян составили 263 490 личного состава и 5 530 артиллерийских систем.

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