ВСУ шаг за шагом, метр за метром освобождает украинскую территорию от оккупантов.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, первая позиция главного рубежа обороны противника прорвана передовыми подразделениями ВСУ на участке шириной по фронту в 3-3.2 км.

«Произошло это в направлении на с.Вербовое, северо-западная окраина которого уже находится в так называемой "серой" зоне.

Одновременно, передовые подразделения ВСУ продолжают продвигаться восточнее с.Новопрокоповка, обходя этот поселок, по сути, двигаясь вдоль первой позиции главного рубежа обороны противника», - анализирует эксперт в своем телеграм-канале ситуацию на поле боя.

По его словам, темпы украинского наступления начали расти и на данный момент составляют от 2-х до 3-х км в сутки.

Эксперт также констатировал, что командованию захватчиков не удается на Токмакском направлении стабилизировать ситуацию.

«Кризис его системы обороны на этом направлении нарастает...», - говорит Машовец.

Таким образом, отмечает военный эксперт, предположение, о возможности выхода передовых подразделений ВСУ к с.Очеретоватое (а это, по сути, будет означать прорыв первой позиции главного рубежа обороны противника на всю ее глубину построения) начинает приобретать вполне реальные очертания.

По словам Машовца, враг также пытается не допустить расширения тактического вклинения украинских войск в свой главный рубеж обороны в юго-восточном направлении путем обороны с.Вербовое и прилегающей местности.

«Но, делает это недостаточно удачно - украинские войска преодолели первую позицию не только собственно по направлению на этот поселок, но и западнее его», - поясняет Машовец.

Еще западнее подразделения противника закрепились в районе села Новопрокоповка и пытаются удержать район этого поселка, чтобы помешать передовым подразделениям ВСУ расширить "вбитый" между этим населенным пунктом и с.Вербовое, "клин" в западную сторону.

«Однако, пока им это удается лишь частично, ведь 210-й мсп противника, который непосредственно ведет боевые действия на этом фланге, потеряв контроль над господствующими высотами северо-восточнее села, по сути, уже вынужден отходить, собственно, в саму Новопрокоповку.

ВСУ просто его оттеснили в сторону и продолжили продвигаться на юг...», - рассказал Машовец о ситуации на этом участке фронта.

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