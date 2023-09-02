Если за Мариуполь оккупанты будут грызться всеми силами, то Мелитополь может превратиться для них в оперативный котел, из которого они сделают "жест доброй воли", как это было в свое время с Херсоном.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, с военной точки зрения, Мариуполь для российских оккупантов более важен. За последние месяцы они построили там серьезные линии обороны. В то же время, Мелитополь Вооруженные силы Украины гипотетически могут превратить в оперативный котел для россиян.

"Дело в том, что Мариуполь может отсечь наступающие украинские войска, отсечь и остановить. В районе Мариуполя отстроена за 9 месяцев очень мощная система обороны россиян, вдоль трассы Донецк-Волноваха-Мариуполь. Они там отстроили намного мощнее и толковее систему обороны, причем она прикрывает и Мариуполь в том числе. Потому в этом смысле россиянам однозначно Мариуполь нужнее важнее. А Мелитополь – это гипотетически и теоретически, как минимум, оперативный котел", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, выход ВСУ к Азовскому побережью отрежет Мариуполь от сухопутного коридора, отрежет от России с востока, а уничтожение Крымского моста отрежет еще и с юга.

"То есть это оперативное окружение, причем, не только Мариуполя, это и Токмак, и Энергодар, и Каховка, Новая Каховка, и весь Крым. Кстати, весь, в том числе оперативное окружение. Это прекрасно россияне понимают, потому вот Мариуполь они точно будут удерживать, с Мелитополя скорее всего будет такой же "жест доброй воли", как в свое время, как только сложится такая ситуация, как был с Херсоном. Потому за Мариуполь нам придется сражаться довольно-таки серьезно. А вот с Мелитополя скорее всего россияне уйдут сами", - говорит военный эксперт.

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