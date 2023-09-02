На Бердянском направлении противник может готовить локальную контратаку в районе Новомайорского или Новодонецкого.

Судя по всему, на Бердянском направлении пришла в движение 5-я отдельная танковая бригада противника, северо-восточнее с.Керменчик фиксируется передвижение нескольких групп танков противника, по 3-4 машины в каждой.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Кроме того, по словам эксперт, о подготовке контратаки свидетельствует и недавнее развертывание ряда подразделений 40-й отдельной бригады морской пехоты противника чуть южнее с.Новомайорское.

"На этом же направлении, очевидно, противник, пользуясь своеобразной "паузой", проводит локальную перегруппировку сил и средств по рубежу с.Приютное - с.Заветное Желание. Смыслом которого является, вероятно, вывод подразделений 247-го десантно-штурмового полка (дшп) в резерв, или перемещение его в район восточнее с.Заветное Желание (второе - вероятнее)", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что от Старомайорского почти до самого Приютного, поперек основной дирекции наступления передовых подразделений ВСУ на этом направлении, тянется одна очень длинная достаточно широкая лесополоса. Вероятно, именно она в ближайшее время станет искусственной "главной позицией" для всего центра и правого фланга 5-й общевойсковой армии оккупантов.

"По большому счету, другого способа удержать район обороны вокруг с.Старомлиновка чем укрепить его фланги, а также стык 5-й ОВА с 36-й ОВА, для российского командования - просто на данный момент не существует", — добавил экперт.

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