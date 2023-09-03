Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что сейчас проиходит вокруг Бахмута.

Во-первых, по его словам, в районе с.Клещиевка противник силами подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленных отдельными подразделениями 102-го мотострелкового полка попытался вернуть себе контроль над опорным пунктом северо-западнее села, но безуспешно.

Кроме того, российские оккупанты пытаются закрепиться в двух посадках, которые тянутся вдоль железной дороги восточнее Клещиевки.

Во-вторых, Константин Машовец отметил, что в районе Андреевки подразделения 72-й омсбр противника хотя и продолжают удерживать позиции по линии железной дороги восточнее села, но чуть южнее противник уже был вынужден войти на определенном участке от железной дороги на восток.

"На этом направлении противник также начал развертывание подразделений 4-й омсбр 2-го армейского корпуса (АК), очевидно, с целью не допустить прорыва значительных сил украинских войск ЗА железную дорогу", — добавил военный обозреватель.

Как сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 сентября, за минувшие сутки на Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника на этом направлении подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

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