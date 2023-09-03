Все крики российской пропаганды о том, что рф удалось взять поселок Синьковка, оказались, мягко говоря, преувеличенными. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Подразделениям противника не то, чтобы не удалося захватить Синьковку, но даже пришлось "немного подвинуться" к северу от этого села в сторону с.Лиман Первый, вдоль опушки леса и дороги, ведущей в с.Ольшав.

"Вряд ли это можно считать "успехом на Купянском направлении"", — подчеркнул Константин Машовец.

Кроме того, по словам эксперта, нессколько суток назад севернее села Новогоровка (северная часть плацдарма противника на р.Ч.Жеребец) противнику также пришлось немного потесниться.

"В свою очередь, севернее с.Стельмаховка где-то 3 суток назад подразделения 27-й омсбр противника, усиленные подразделениями 1431-го мсп ТРВ, попытались осуществить то, что им пару недель назад удалось в районе с.Новоселовское - прорваться за дорогу Купянск – Сватово, в этот раз – по направлению на с.Берестово. И тоже - не очень удачно, до дороги дошли, а ЗА дорогу - уже сил не хватило... Продвижение измерялось где-то в 150-200 метров", — добавил военный обозреватель.

Как сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 3 сентября, за минувшие сутки на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.

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