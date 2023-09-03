Западнее Вербового, судя по всему, украинские войска полностью преодолели первую позицию главного рубежа его обороны, включая опорные пункты батальонного района обороны. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Экперт отметил, что для дальнейшего продвижения ВСУ в южном направлении, скорее всего, главным препятствием являются 201 и 71 мотострелковые полки противника, которые сейчас закрепляются на восточной и северо-восточной окраинах с. Новопрокоповка, а также на стыке ее с первой позицией главного рубежа обороны. Эти вражеские мсп имеют возможность контратаковать украинские подразделения, которые уже завязали бои за с.Вербовое, в правый фланг.

"Вопрос заключается в том, способны ли они на это самостоятельно, или противнику нужны очередные две ночи, или перегруппировать на этот участок 104-й десантно-штурмовой полк (дшп)...? По-моему, командование противника в ближайшее время однозначно попытается (точнее, будет вынуждено попробовать) "восстановить положение" на первой позиции своего главного рубежа обороны путем серии контратак. Или в районе с.Вербовое, или атакуя от с.Новопрокоповка в восточном направлении", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что после прорыва первой позиции главного рубежа обороны российских войск украинское командование, как и российское, "озаботилось" проблематикой флангов.

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