Фронтовая линия в текущих условиях представляет собой огромный участок, и у российских вооруженных сил возникают затруднения в поддержании обороны вдоль всей длины фронта. По словам военного эксперта Олега Жданова, на южном направлении действий Вооруженных сил Украины наблюдаются значительные успехи, включая информацию о прорыве первой линии обороны и дальнейшем продвижении вглубь территории.

"По всей видимости, они готовы "пожертвовать" Лиманским направлением. Основные боевые действия в данной зоне происходят, главным образом, в районе Серебрянского лесничества, но интенсивность сражений там немного снизилась.

В то время как на Купянском направлении, в районе Сватово, противник оставил свои силы. Это становится последним местом, где он может попытаться оказать давление, с целью заставить нас перебрасывать туда наши резервы" - делится эксперт.

Он также напомнил, последние доступные данные показывают, что на направлении Сватово - Кременная находится примерно 100 тысяч вооруженных сил, а на Бахмутском направлении - около 80 тысяч.

Эксперт отметил, что говорить о постепенном приближении ВСУ к установлению контроля над "сухопутным коридором" пока рано. Это будет возможно только после того, как украинские войска приблизятся к Мелитополю, который считается ключевым пунктом для обеспечения огневого контроля над данным коридором.

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