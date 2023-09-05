Столичная полиция получила сообщения о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на КГВА, минувшей ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений.

«После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась — опять ложные вызовы. Так что прошу жителей столицы сохранять спокойствие. Паника, хаос, страх – этого хочет враг. Но не получит…», - отметили в КГВА.

Напомним, ранее поступила информация о якобы заминировании ТРЦ.

"Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом", - сообщили в КГВА.

Также напомним, что 1 сентября и четвертого были ложные минирования всех школ Киева.

«Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте стражам порядка, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит…», - уверяли в КГВА.

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Также напомним, что страшный пожар вспыхнул в многоэтажке в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что пасссажирский поезд сошел с рельсов.