Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМВА.
«Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», - зазначили в КМВА.
Також наголошується, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.
«Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», - закликали в КМВА.
Нагадаємо, в Україні з 13 тисяч шкіл частина розпочне навчальний рік у дистанційному чи змішаному форматах.
Таке рішення прийнято з міркувань безпеки.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.
За його словами, з вересня 2,5 тисячі закладів середньої освіти працюватимуть дистанційно. Йдеться, зокрема, про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Сташків зазначив, що з 13 тисяч шкіл, які загалом функціонують по Україні, на 1 вересня 6,5 тисяч працюватимуть у звичайному форматі, 3,8 тисяч шкіл - у змішаному.
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