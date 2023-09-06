Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, 6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия.
Пожар вспыхнул в результате падения обломков вражеской ракеты.
«Жертв и пострадавших не обнаружено», - сообщили в ГСЧС.
В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.
Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины удалось уничтожить 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Как сообщалось, минувшей ночью в течение почти трех часов оккупанты атаковали Измаильский район Одесчины.
Один человек погиб
Вспыхнули пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
Утром взрывы прогремели в Киеве и Киевской области – работало ПВО.
В КМВА заявили, что атака на столицу была комбинированная.
Все вражеские цели, которые двигались на Киев, были уничтожены.
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Атака была непростой - раскрыта главная цель новой ракетной атаки на Киев.
Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам – известное количество раненых.
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