В результате вражеских обстрелов в Киевской области возник пожар.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, 6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия.

Пожар вспыхнул в результате падения обломков вражеской ракеты.

«Жертв и пострадавших не обнаружено», - сообщили в ГСЧС.

В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины удалось уничтожить 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщалось, минувшей ночью в течение почти трех часов оккупанты атаковали Измаильский район Одесчины.

Один человек погиб

Вспыхнули пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Утром взрывы прогремели в Киеве и Киевской области – работало ПВО.

В КМВА заявили, что атака на столицу была комбинированная.

Все вражеские цели, которые двигались на Киев, были уничтожены.

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Атака была непростой - раскрыта главная цель новой ракетной атаки на Киев.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам – известное количество раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома разлетелись на щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.