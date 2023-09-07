Украинские защитники день за днем, шаг за шагом очищают украинскую землю от убийц, насильников и мародеров.

Анализируя обстановку на Токмакском направлении, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец отметил, что в ближайшее время российским оккупантам придется одновременно решать несколько задач.

«Заниматься фланговыми районами. Иначе, если "пустит все на самотёк", это существенно облегчит задачу для украинских войск на Токмакском направлении. Попытаться "купировать" украинский прорыв между с.Работино и с.Вербовое», - поясняет военный аналитик в своем телеграм-канале.

По его словам, в случае потери оккупантами контроля над с.Вербовое или с.Новопрокоповка общая ситуация на этом направлении для противника резко обострится.

«Причем, с явной тенденцией разрастания с тактического уровня до оперативного», - предполагает военный аналитик.

Однако, подчеркивает Машовец, есть нюанс – для решения этих задач россиянам нужны дополнительные силы и средства и, где их ему взять – «интересный вопрос».

Напомним, ВСУ имели успех в направлении Работино-Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил спикер Генштаба Павел Ковальчук.

По его словам, украинские защитники продвинулись к югу от освобожденного Работино и продолжают давить на противника к югу от Бахмута.

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