Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, yа Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ приблизились и закрепились на позициях, которые находятся восточнее с. Новопрокоповка. Одновременно с севера передовые подразделения ВСУ тоже уже находятся недалеко от села.

«Кроме того, стоит отметить, что ВСУ ну очень близки к тому, чтобы перерезать полевую дорогу, которая ведет с Новопрокоповки в с. Вербовое. Безусловно, если это произойдет, то ситуация с удержанием первой позиции главного рубежа обороны противника между Ноопрокоповкой и Вербовым на нем существенно ухудшится.

Ведь, таким образом, маневр силами и средствами для противника явно ухудшится. Причем именно на самом угрожающем для него участке...», - поясняет Машовец в своем телеграм-канале.

По его словам, подразделения российских захватчиков пытаются помешать ВСУ, но полностью остановить продвижение передовых подразделений ВСУ восточнее с.Новопрокоповка у него не получается.

По словам военного эксперта, на северо-восточной окраине села Вербовое, очевидно, продолжаются ожесточенные ближние бои украинской пехоты с подразделениями отдельного разведывательного батальона противника и батальйоном БАРС-11.

«Это говорит о том, что участок прорыва первой позиции главного рубежа обороны противника расширяется по фронту не только в западном направлении, но и в восточном...», - констатирует военный аналитик.

Кроме того, на этом направлении, южнее Вербового, противник разворачивает очередные подразделения. Однако их боеспособность весьма сомнительная.

«Что характерно, в самом российском командовании никто не "заблуждается" на счет уровня боеспособности этих частей и соединений, и обычно по отношению к ним употребляют в частных разговорах такой своеобразный термин, как "ублюдочные"...», - рассказал Машовец.

Аналитик предположил, что их будут вводить в бой в полосе наступления передовых подразделений ВСУ на Токмакском направлении на участке между Новопрокоповкой и Вербовым. Таким образом, говорит Машовец, оккупанты стягивают «к месту прорыва» первой позиции своего главного рубежа обороны все что "возможно и невозможно".

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