Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Сочи в Омск подал сигнал тревоги.

Об этом, как сообщают российские СМИ, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Самолет летел из Сочи в Омск, на борту рейса «Уральских авиалиний» 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

По неофициальным данным, самолет подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Экипаж планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре пропал с радаров.

Как оказалось, самолет совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска.

Утверждается, что пострадавших нет, самолет отправлен на запасную площадку по техническим причинам.

Напомним, 2 марта 2022 года мировые производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Были остановлены поставки запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

Российские самолеты продолжают полеты с деталями и компонентами, срок годности которых истек.

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