Только в Донецкой области за минувшие сутки погибли три мирных жителя. Еще три человека получили травмы, пишет Politeka.net.
По данным полиции, россияне накрыли огнем 10 населенных пунктов - города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, села Зеленое, Водяное, Новоукраинка, Орловка.
В результате обстрелов разрушены 12 жилых домов.
По Авдеевке россияне ударили из «Градов», артиллерии и танков.
«В результате обстрелов два человека получили ранения, поврежден многоквартирный дом», - сообщили в полиции.
Из артиллерии враг обстрелял Красногоровку, попал в частные дома.
«От российских снарядов погибли 71-летний мужчина и 84-летняя женщина, а 71-летняя местная жительница была ранена», - рассказали в полиции о страшных последствиях атак.
В Водяном человек погиб в результате артудара.
Кроме того, еще один человек получил травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в поле вблизи села Яковловка Краматорского района.
Добавим, что сегодня утром российская авиация атаковала Одрадокаменку Херсонской области. В результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице с минно-взрывной травмой и контузией.
Последние новости Украины:
Почти полсотни "Шахедов" атаковали Украину - куда попал враг.
Крым атакован ракетами и катерами – у оккупантов потери.
Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.