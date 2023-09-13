Только в Донецкой области за минувшие сутки погибли три мирных жителя. Еще три человека получили травмы, пишет Politeka.net.

По данным полиции, россияне накрыли огнем 10 населенных пунктов - города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, села Зеленое, Водяное, Новоукраинка, Орловка.

В результате обстрелов разрушены 12 жилых домов.

По Авдеевке россияне ударили из «Градов», артиллерии и танков.

«В результате обстрелов два человека получили ранения, поврежден многоквартирный дом», - сообщили в полиции.

Из артиллерии враг обстрелял Красногоровку, попал в частные дома.

«От российских снарядов погибли 71-летний мужчина и 84-летняя женщина, а 71-летняя местная жительница была ранена», - рассказали в полиции о страшных последствиях атак.

В Водяном человек погиб в результате артудара.

Кроме того, еще один человек получил травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в поле вблизи села Яковловка Краматорского района.

Добавим, что сегодня утром российская авиация атаковала Одрадокаменку Херсонской области. В результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице с минно-взрывной травмой и контузией.

Последние новости Украины:

Почти полсотни "Шахедов" атаковали Украину - куда попал враг.

Крым атакован ракетами и катерами – у оккупантов потери.

Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.