Ракеты АTACAMS если не кардинально, то существенно способны изменить обстановку на фронте.

О том, что произойдет после возможного решения США передать Украине АTACAMS рассказал полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, сейчас украинские защитники могут громить логистику и тылы рашистских войск, резервы, которые там стоят.

«Имеется в виду резервы бригад, резервы дивизий, которые воюют на линии фронта, потому что не все же полки участвуют в боевых действиях, какой-то полк находится во втором эшелоне. Так вот, мы можем сегодня громить вот такие логистику и резервы на глубину где-то до 50 километров, гарантировано. Это дальность систем MLRS», - пояснил Жданов сегодняшние возможности Украины.

Далее начинаются проблемы. По словам Жданова, да, у Украины есть ракеты SCALP, Storm Shadow с дальностью до 200 километров, но их не так много. Кроме того, для их пусков надо поднимать авиацию.

«С появлением этих ATACMS мы на всю глубину оккупированных территорий Укрины можем наносить огневое поражению, плюс ракета ATACMS в ракетном исполнении – это огромная сила. Она будет накрывать огромную площадь района сосредоточения техники и личного состава противника.

Мы будем громить резервы еще на входе в нашу страну. Мы можем просто отсекать по государственной границе все, что въезжает, накрывать любую колонну. Вот что дает нам ATACMS», - рассказал Жданов.

Кроме того, убежден Жданов, с появлением ATACMS в Украине Крымскому мосту настанет конец.

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