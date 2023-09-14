Это военное развитие, по мнению эксперта, представляется перспективным, но для его осуществления требуется политическое решение.

На восточном фронте наблюдаются значительные успехи Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе поселка Опытное. В этой зоне также произошла захват части российских войск. Более интенсивные боевые действия развернулись в Марьинке, где ВСУ активно продвигаются и выбивают позиции врага, о чем детальнее рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"На данный момент с обоих фронтов ВСУ предпринимают усилия для приближения к окружению города Донецк. Существует обходная дорога, ведущая от Авдеевки до Марьинки, по которой возможно продвижение для окружения города" - делится эксперт.

Это военное развитие, по мнению эксперта, представляется перспективным, но для его осуществления требуется политическое решение, так как оно нарушает Минские договоренности и потенциально может привести к освобождению территорий, оккупированных с 2014 года.

Также имеется возможность продвижения в направлении Опытное – Водяное по объездной трассе, которая обходит оба указанных населенных пункта.

Также эксперт ранее сообщил, на данный момент стало известно, что на южном направлении эффективность работы западной техники немного снизилась, в связи с чем основной акцент делается на действиях пехоты из-за наличия обширных минных полей.

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Враг отходит от важного населенного пункта, идет зачистка.

Также сообщалось о последствиях большой атаки на Крым - у оккупантов есть повод для паники.

Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.