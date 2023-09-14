Операция, которую в Черном море провели украинские защитники войдет в учебники по военному искусству.

В этом уверен политический и военный обозреватель, бывший советник ОП Алексей Арестович, пишет Politeka.net.

Арестович подчеркнул, что возвращение «вышек Бойко» в Черном море под контроль Украины – это серьезная операция, которая, по сути, прошла в рамках деоккупации Крыма.

«Кроме того, что россия незаконно добывала газ, там стояли средства разведки морской и воздушной обстановки. И они, в частности, мешали нам действовать в этом секторе с начала войны», - сообщил Арестович в беседе с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом, добавив, что на одной из станци была вертолетная площадка, где оккупанты довооружались и, в частности, «отходили на Херсонский фронт».

Украина вернула свое, подчеркивает Арестович.

«Это исключительно наша экономическая зона, в каком-то смысле мы начали отыгрывать деоккупацию Крыма. Это можно считать в рамках деоккупации Крыма», - подчеркнул Арестович.

Данная операция, уверен Арестович, войдет в книги по военному делу.

«Это серьезная операция. Мы способны на самые дерзкие операции. Там, кстати, был российский военный персонал, которого теперь нет. Но это версия», - отметил Арестович.

Добавим, во время одной из фаз спецоперации ГУР по возвращению под контроль Украины так называемых "вышек Бойка" состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и истребителем ВКС России Су-30. В результате боя российский самолёт был поврежден и вынужден был отступить.

Под наш контроль вернулись буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш». Кроме этого удалось захватить запас вертолётных боеприпасов типа НАР и РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море.

Данная операция имеет огромное значение для Украины. Таким образом российские захватчики лишились полноценной возможности контролировать акваторию Черного моря, что приближает Украину к возвращению Крыма.

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