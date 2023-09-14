Ракети АTACAMS якщо не кардинально, то суттєво здатні змінити обстановку на фронті.

Про те, що відбуватиметься після можливого рішення США передати Україні АTACAMS, розповів полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов.

За словами Жданова, зараз українські захисники можуть громити логістику та тили рашистських військ, резерви, які там стоять.

«Мається на увазі резерви бригад, резерви дивізій, які воюють на лінії фронту, тому що не всі ж полки беруть участь у бойових діях, якийсь полк знаходиться в другому ешелоні. Так от, ми можемо сьогодні громити такі логістику і резерви на глибину десь до 50 кілометрів, гарантовано. Це дальність систем MLRS», – пояснив Жданов сьогоднішні можливості України.

Далі починаються проблеми. За словами Жданова, так, Україна має ракети SCALP, Storm Shadow з дальністю до 200 кілометрів, але їх не так багато. Крім того, для пусків треба піднімати авіацію.

«З появою цих ATACMS ми на всю глибину окупованих територій України можемо завдавати вогневої поразки, плюс ракета ATACMS у ракетному виконанні – це величезна сила. Вона накриватиме величезну площу району зосередження техніки та особового складу противника.

Ми громитимемо резерви ще на вході до нашої країни. Ми можемо просто відсікати по державному кордону усе, що в'їжджає, накривати будь-яку колону. Ось що дає нам ATACMS», – розповів Жданов.

Крім того, впевнений Жданов, з появою ATACMS в Україні Кримському мосту настане кінець.

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