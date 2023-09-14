Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, враг нанес авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Кроме того, вражеская армия нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.

Так, ночью около 22:40 оккупанты обстреляли центр города Волчанск.

Было разрушено админздание.

«В 01:25 в пгт. Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в адмистроении, 1 частный жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля», - рассказали в ОГА о последствиях жестоких атак.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, произошел вражеский артиллерийский обстрел с.Чернещина Боровской общины - повреждено имущество агрофирмы.

К сожалению, украинцы также продолжают страдать от смертельных «сюрпризов», оставленных оккупантами.

Так, в селе Благодатное Чугуевское районирование во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мини взорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина – он получил взрывные травмы и ожоги.

В свою очередь спасатели продолжают бороться с пожарами, причиненными вражескими обстрелами.

Так, в результате удара по мирному населенному пункту Купянщины почти одновременно возникли два пожара.

Внутри частного дома горели домашние вещи и мебель на площади 70 кв.м, еще один пожар вспыхнул на окраине села – там загорелась сухая трава на площади 1000 кв.м.

Спасателям пришлось работать под постоянным вражеским огнем.

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Напомним также, что после взрывов в оккупированном Крыму появилось огненное облако.