Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию, в селе Гора Киевской области 25-летний киевлянин обнаружил металлический предмет в банке.
Когда парень наклонился, неожиданно раздался взрыв.
Молодой мужчина получил телесные повреждения в виде рассечения лица.
«Полицейские установили, что к правонарушению причастен 26-летний житель столицы, с помощью радиоэлектронного пульта сдетонировавший самодельное взрывное устройство», - рассказали в полиции детали циничной атаки.
Злоумышленник задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении [ч. 4 ст. 296 УК].
"Я совершил подрыв взрывного устройства…. Сделал – все смешал, засыпал, все. Положил его…", – рассказывает злоумышленник.
Совершив подрыв, он просто уехал домой.
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