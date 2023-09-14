Трагический случай произошел в Киевской области, об обстоятельствах несчастья рассказали в полиции Киевской области.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию, в селе Гора Киевской области 25-летний киевлянин обнаружил металлический предмет в банке.

Когда парень наклонился, неожиданно раздался взрыв.

Молодой мужчина получил телесные повреждения в виде рассечения лица.

«Полицейские установили, что к правонарушению причастен 26-летний житель столицы, с помощью радиоэлектронного пульта сдетонировавший самодельное взрывное устройство», - рассказали в полиции детали циничной атаки.

Злоумышленник задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении [ч. 4 ст. 296 УК].

"Я совершил подрыв взрывного устройства…. Сделал – все смешал, засыпал, все. Положил его…", – рассказывает злоумышленник.

Совершив подрыв, он просто уехал домой.

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