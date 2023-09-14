О том, что произойдет после того, как украинские защитники вернут под свой контроль Андреевку и Клещиевку в своем новом аналитическом обзоре рассказал полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«Если мы берем этот рубеж, то у нас открывается первое - мы должны выйти на дорогу на Горловку. Там есть за Бахмутом развилка, вот если мы эту дорогу перерезаем, значит все, что по левую сторону от нас, то есть Бахмут, Красная Гора, Соледар – все это остается без логистики и снабжения», - рассказал Жданов, что ждет российских захватчиков.

Дальше, двигаясь на Соледар, украинские защитники получают возможность «срезать» полностью Бахмутский выступ.

«Поэтмоу враг так и упирается. Рашисты, понимая эту ситуацию, так упираются и держат Бахмут любой ценой. Плюс тяжкое наследие царского режима – Пригожин создал из Бахмута такой себе политический образ победы. Падение Бахмута для рашистских войск будет крайне негативным», - убежден Жданов.

По словам военного эксперта, потеря россиянами Бахмута может вызвать обвал фронта на некоторых участках.

«Потому что народ сильно разочаруется в возможностях рашистской армии, как только мы освободим Бахмут», - предрекает Олег Жданов.

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