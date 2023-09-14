Трагічний випадок стався у Київській області, про обставини нещастя розповіли в поліції Київщини.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію, у селі Гора Київської області 25-річний киянин виявив металевий предмет у бляшанці.

Коли хлопець нахилився, зненацька пролунав вибух.

Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді розсічення обличчя.

«Поліцейські встановили, що до правопорушення причетний 26-річний мешканець столиці, який за допомогою радіоелектронного пульта здетонував саморобний вибуховий пристрій», - розповіли в поліції деталі цинічної атаки.

Зловмисник затриманий, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру [ч. 4 ст. 296 ККУ].

"Я здійснив підрив вибухового засобу.... Зробив - все змішав, засипав, все. Поклав його...", - розповідає зловмисник.

Здійснивши підрив, він просто поїхав додому.

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