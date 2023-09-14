Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію, у селі Гора Київської області 25-річний киянин виявив металевий предмет у бляшанці.
Коли хлопець нахилився, зненацька пролунав вибух.
Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді розсічення обличчя.
«Поліцейські встановили, що до правопорушення причетний 26-річний мешканець столиці, який за допомогою радіоелектронного пульта здетонував саморобний вибуховий пристрій», - розповіли в поліції деталі цинічної атаки.
Зловмисник затриманий, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру [ч. 4 ст. 296 ККУ].
"Я здійснив підрив вибухового засобу.... Зробив - все змішав, засипав, все. Поклав його...", - розповідає зловмисник.
Здійснивши підрив, він просто поїхав додому.
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