После захвата высокогорных позиций вокруг этих городов Вооруженные Силы Украины установили контроль дорогами.

Имеются данные о Клещеевке, которая в настоящее время находится в серой зоне, и сообщается о начале эвакуации российских граждан. Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщил детали происходящего на фронте.

"Для оккупантов становится сложным удерживать Клещеевку, а также населенные пункты Андреевка и Бахмут. После захвата высокогорных позиций вокруг этих городов Вооруженные Силы Украины установили контроль над въездами и выездами при помощи артиллерии" - делится эксперт.

Вероятно, никто из российских оккупантов не желает оставаться в таком опасном регионе. Поэтому необходимо готовиться к подобной ситуации в Курдюмовке. Это движение в направлении Горловки, где можно будет успешно выполнять боевые задачи в осенне-зимний период благодаря наличию множества дорог с твердым покрытием.

Ранее произошла атака на Севастополь, в ходе которой были задействованы 3 беспилотных катера и выпущено 10 крылатых ракет. Это привело к поражению высокоскоростного десантного корабля "Минск" и подводного ракетоносителя.

Уникальность данной атаки заключается в том, что подлодка, находившаяся в сухом доке, была повреждена всего одной ракетой.

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