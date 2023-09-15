После обучения экипажей и установки маршрутов, а также уничтожения большего количества средств слежения, атаки будут увеличиваться/

Одно из подразделений российской радиотехнической разведки находится в Евпатории. Дроны были направлены на эту воинскую часть, поскольку там развернуты значительные системы радиотехнической слежки и хранятся боеприпасы.

Военный эксперт и полковник ВСУ в отставке, летчик-инструктор Роман Свитан, отреагировал на последние события в Крыму и раскрыл, что в настоящее время на полуострове происходит активная очистка от систем слежения противника.

"Такие полки и их подразделения распределены по всему западному и юго-западному побережью Крыма. Они представляют собой первоочередную цель для "ослепления" российских войск в Крыму, после чего будут проводиться удары. На Крымском полуострове находится более 150 военных объектов, включая Крымский мост" - делится эксперт.

Он дополнил, что в настоящее время удары наносятся по "глазам" и "ушам" оккупационных войск, а в дальнейшем предстоит серьезные атаки на стационарные объекты, включая ракетные комплексы.

Также эксперт напомнил, у Вооруженных Сил Украины нет средств для уничтожения таких подводных лодок под водой, поэтому они атакуют их, когда они находятся на поверхности. В дополнение к этому, Свитан отметил, что на территории рф существует множество легальных военных целей, включая Останкинскую башню. Этот объект играет важную роль в ретрансляции сигналов управления и связи.

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